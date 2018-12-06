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Медведев рассказал о цели снизить бедность в России в два раза

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Медведев рассказал о цели снизить бедность в России в два раза

Москва, 6 декабря. Запрос на справедливость, на выравнивание условий жизни и устранение бедности — абсолютно правильный, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

По его словам, такой запрос может быть поддержан на всех политических уровнях, что и было сделано в указах президента и документах правительства.

«Перед нами стоит цель в два раза снизить бедность в нашей стране», — подчеркнул Медведев.

По его словам, власти понимают, что в основном от низких доходов, от бедности страдают люди с большими семьями, а за ними будущее страны, именно поэтому эту ситуацию нужно преодолеть. Глава Кабмина подчеркнул, что будет концентрация усилий на этом направлении.

Автор: Данила Копп
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