Медведев рассказал о цели снизить бедность в России в два раза

Москва, 6 декабря. Запрос на справедливость, на выравнивание условий жизни и устранение бедности — абсолютно правильный, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

По его словам, такой запрос может быть поддержан на всех политических уровнях, что и было сделано в указах президента и документах правительства.

«Перед нами стоит цель в два раза снизить бедность в нашей стране», — подчеркнул Медведев.

По его словам, власти понимают, что в основном от низких доходов, от бедности страдают люди с большими семьями, а за ними будущее страны, именно поэтому эту ситуацию нужно преодолеть. Глава Кабмина подчеркнул, что будет концентрация усилий на этом направлении.