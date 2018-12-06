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Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек — Медведев

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Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек — Медведев

Москва, 6 декабря. Дефицит врачей в России на сегодняшний день составляет 22,5 тыс. человек, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«У нас дефицит врачей составляет 22,5 тыс. человек. В отдельных регионах не хватает терапевтов, педиатров, а в других местах — узких специалистов. В любом случае надо готовить новых врачей. За последние несколько лет мы подготовили 8 тыс. врачей», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Глава правительства подчеркнул, что профессия врача — чрезвычайно сложная. Она требует от человека высочайших навыков и обширных знаний. При этом люди по-прежнему идут учиться на медицинских работников, что говорит о высокой востребованности данной профессии. В некоторых медицинских вузах конкурс составляет 30 человек на место.

Автор: Антон Соколов
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