Медведев заверил, что роста цен на лекарства в России не будет

Москва, 6 декабря. Роста цен на лекарства не будет, России не грозит дефицит медицинских препаратов. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на традиционной встрече с представителями СМИ, подводя итоги работы Кабмина РФ за текущий год.

«Нам не грозит дефицит лекарств, все будет нормально, не планируется повышение цен. Мы следим за этим, у нас система, связанная с продажей лекарств, состоит из обычных и льготных. На поддержку льготников в этом году направляется 150 млрд рублей. Это большие деньги, со следующего года добавим 15 млрд, чтобы система была защищена от скачков. У нас есть препараты с аббревиатурой ЖНВЛП — их сейчас 699, в следующем году добавим еще 36. Это практически все, чтобы закрыть все важнейшие проблемы со здоровьем», — подчеркнул он.