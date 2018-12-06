Москва, 6 декабря. Врач должен во время приема тратить на осмотр конкретного пациента 90% времени, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Врач должен во время приема 90 процентов времени тратить на осмотр, все остальное должно быть уже в компьютере, в несколько кликов должно заполняться. В порядке пилота переходим по всей стране», — пояснил премьер.

Он отметил, что ситуация с бумажной волокитой в российских медучреждениях за минувший год значительно улучшилась. Медведев подчеркнул, что правительство РФ намерено перевести на электронную форму отчетности поликлиники и больницы по всей стране.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».