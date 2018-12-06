Медведев призвал не искать источник всех проблем в Интернете

Москва, 6 декабря. Источник всех социальных проблем не нужно искать в одном только Интернете, который является лишь средством связи и поиска информации. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы в самом Интернете, однако следить за этой «поляной» необходимо. Нет универсального рецепта, однако решения такие должны применяться и дальше», — сказал он.

Медведев напомнил, что для решения данной проблемы были блокированы 1,5 тысячи сайтов, возбуждались уголовные дела. По его словам, для работы над вопросом информационной безопасности нужно привлечь всех ответственных за эту сферу.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11 раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.