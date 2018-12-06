Володин попросил депутатов не сотрясать воздух на трибуне

Москва, 6 декабря. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от депутатов, чтобы их выступления переходили в конкретные действия, а не оставались «сотрясением воздуха» на трибуне.

Такое заявление Володин сделал после выступления депутата от ЛДПР Андрея Лугового, который раскритиковал действующую систему экспертизы школьных учебников​​​. Он призвал проводить обязательную экспертизу аттестованных экспертов.

Спикер Госдумы отметил, что выступления должны перетекать в конкретные шаги.

«Давайте просто адресуем это к себе для того, чтобы такие выступления завершались предложениями, рассмотрениями в рамках комитетов либо рассмотрением в рамках протокольных поручений Государственной думы», — пояснил председатель.

Он отметил, что такой формат увеличит ответственность парламентариев.