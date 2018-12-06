Володин попросил депутатов не сотрясать воздух на трибуне
Москва, 6 декабря. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от депутатов, чтобы их выступления переходили в конкретные действия, а не оставались «сотрясением воздуха» на трибуне.
Такое заявление Володин сделал после выступления депутата от ЛДПР Андрея Лугового, который раскритиковал действующую систему экспертизы школьных учебников. Он призвал проводить обязательную экспертизу аттестованных экспертов.
Спикер Госдумы отметил, что выступления должны перетекать в конкретные шаги.
«Давайте просто адресуем это к себе для того, чтобы такие выступления завершались предложениями, рассмотрениями в рамках комитетов либо рассмотрением в рамках протокольных поручений Государственной думы», — пояснил председатель.
Он отметил, что такой формат увеличит ответственность парламентариев.
«Мы будем уходить от сотрясаний воздуха, демагогии и популизма, — заметил Володин, — а с другой стороны, это будет результативно и будет обязывать уже профильные комитеты или тех, кто будет готовить протокольное поручение».