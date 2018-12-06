Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Володин попросил депутатов не сотрясать воздух на трибуне

49
0 Оставить комментарий

Володин попросил депутатов не сотрясать воздух на трибуне

Москва, 6 декабря. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от депутатов, чтобы их выступления переходили в конкретные действия, а не оставались «сотрясением воздуха» на трибуне.

Такое заявление Володин сделал после выступления депутата от ЛДПР Андрея Лугового, который раскритиковал действующую систему экспертизы школьных учебников​​​. Он призвал проводить обязательную экспертизу аттестованных экспертов.

Спикер Госдумы отметил, что выступления должны перетекать в конкретные шаги.

«Давайте просто адресуем это к себе для того, чтобы такие выступления завершались предложениями, рассмотрениями в рамках комитетов либо рассмотрением в рамках протокольных поручений Государственной думы», — пояснил председатель.

Володин попросил депутатов не сотрясать воздух на трибуне

Он отметил, что такой формат увеличит ответственность парламентариев.

«Мы будем уходить от сотрясаний воздуха, демагогии и популизма, — заметил Володин, — а с другой стороны, это будет результативно и будет обязывать уже профильные комитеты или тех, кто будет готовить протокольное поручение».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.