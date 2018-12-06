Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дмитрий Медведев оценил устойчивость экономики России на фоне санкций Правительство России создает запас прочности от внешних шоков для экономики, чтобы санкционное давление не смогло оказать существенное влияние на государство. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, цены на нефть являются волатильными и непредсказуемыми на фоне противостояния стран, которое привело к санкционным последствиям. «В этих условиях мы смогли нарастить валютные возможности, в этом году запасы выросли до 460 миллиардов долларов. Это подушка безопасности, которая существует. Низкий внутренний и внешний долг, которым мы успешно управляем», — сказал Медведев. Кроме того, российский премьер заявил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,5%. Это является достижением и позволяет людям планировать свои доходы и расходы.

Суд признал конституционным соглашение о границе между Чечней и Ингушетией Конституционный суд России признал конституционным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия. Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Он объявил, что референдум по вопросу установления административной границы между Чечней и Ингушетией не является необходимым. Напомним, народное голосование призывали провести в Ингушетии. Также суд постановил, что Совету Федерации не нужно особо утверждать границу между двумя республиками. Отмечается, что речь идет не о изменении границы, а ее установлении.

Вооруженный подросток закрылся в кабинете московской школы В московском районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Сначала он угрожал учителям, а потом заявлял, что сведет счеты с жизнью. Инцидент произошел в школе №1359. Вооруженный двумя ножами шестнадцатилетний юноша закрылся в одном из кабинетов. На месте работали полиция и скорая. «В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений», — заявили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Юноша будет передан медработникам. В результате инцидента никто не пострадал.