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14:25 6 Декабря 2018

Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Дмитрий Медведев оценил устойчивость экономики России на фоне санкций

Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Правительство России создает запас прочности от внешних шоков для экономики, чтобы санкционное давление не смогло оказать существенное влияние на государство. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, цены на нефть являются волатильными и непредсказуемыми на фоне противостояния стран, которое привело к санкционным последствиям.
«В этих условиях мы смогли нарастить валютные возможности, в этом году запасы выросли до 460 миллиардов долларов. Это подушка безопасности, которая существует. Низкий внутренний и внешний долг, которым мы успешно управляем», — сказал Медведев.
Кроме того, российский премьер заявил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,5%. Это является достижением и позволяет людям планировать свои доходы и расходы.

Суд признал конституционным соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Конституционный суд России признал конституционным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия. Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Он объявил, что референдум по вопросу установления административной границы между Чечней и Ингушетией не является необходимым. Напомним, народное голосование призывали провести в Ингушетии. Также суд постановил, что Совету Федерации не нужно особо утверждать границу между двумя республиками. Отмечается, что речь идет не о изменении границы, а ее установлении.

Вооруженный подросток закрылся в кабинете московской школы

Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В московском районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Сначала он угрожал учителям, а потом заявлял, что сведет счеты с жизнью. Инцидент произошел в школе №1359. Вооруженный двумя ножами шестнадцатилетний юноша закрылся в одном из кабинетов. На месте работали полиция и скорая.
«В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений», — заявили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Юноша будет передан медработникам. В результате инцидента никто не пострадал.

Хакеры массово атаковали российские банки

Медведев оценил устойчивость экономики РФ на фоне санкций | 6 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Российские банки подверглись массовой хакерской атаке. Об этом сегодня сообщили в компании Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности. Как уточняется в сообщении, на почту российских кредитно-денежных организаций стали приходить письма с фейковых почтовых адресов госучреждений РФ. При этом под видом официальных писем хакеры распространяли вирус-троян RTM. С помощью него злоумышленники намеревались украсть деньги из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем. Всего было отправлено 11 тысяч таких писем. По оценке специалистов, одна успешная кража должна приносить хакерам более миллиона рублей.