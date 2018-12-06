Необходимо систематизировать работу по поддержке многодетных семей — Медведев

Москва, 6 декабря. Российские власти должны систематизировать работу по поддержке многодетных семей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Ситуация очень пестрая, разные регионы с разным уровнем жизни. В некоторых районах есть все льготы, в некоторых они разбросаны. Нам нужно систематизировать это все», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Глава правительства также подчеркнул, что российские власти помимо поддержки отдельных категорий граждан будут продолжать уже существующие общие программы. В качестве примера он привел продление срока действия программы материнского капитала, которая предполагает выплату пособий семьям при рождении второго и последующих детей.