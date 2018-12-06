Медведев: Решение об изменениях в пенсионном законодательстве было выстраданным

Москва, 6 декабря. Решение об изменении пенсионного законодательства было трудным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия, самым трудным», — подчеркнул Медведев.

По его словам, изначально понимали, что подобные решения не добавляют власти популярности, но с другой стороны — это «выстраданное решение».

Решение о внесении правок в пенсионное законодательство рассчитано на длительную перспективу, сказал глава Кабмина. Он подчеркнул, что продолжительность жизни в России растет, и это главный «синтетический показатель» развития российского государства.

«Тот вариант, который был подготовлен правительством, он был достаточно простым и вызвал очень жесткую дискуссию. Мы понимали, что этот вариант должен быть доработан… Ключевые предложения были сделаны президентом России (Владимиром Путиным). В результате был выработан компромиссный пакет», — подчеркнул Медведев.

Напомним, в России в этом году произошли изменения в пенсионном законодательстве. Теперь в стране женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65.