Дамаск, 7 декабря. Жители сирийской провинции Хомс установили праздничную ель по случаю Дня святой Варвары, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На торжественном мероприятии присутствовали жители близлежащих населенных пунктов, которые решили разделить с другими чувство радости от предстоящего праздника.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По традиции, День святой Варвары начинает череду веселых зимних праздников, ведущих к Рождеству. Это праздник отмечается католиками 4 декабря, а православными — 17 декабря.

Святая Варвара считается одной из самых почитаемых святых римской католической церкви. Варвара считается защитницей погибших от внезапной или насильственной смерти. По народному поверью она же предохраняет от молний и грозы.

В старые времена славянские девушки устраивали святочные гадания в День святой Варвары. Самым распространенным гаданием было предсказание судьбы на веточке цветущего дерева. Древние сербы также гадали на каше, которую варили из пшена. Некоторые считали, что если в День святой Варвары на улице тепло, то следующей осенью будет хороший урожай льна. Если на улице сильный мороз, то зима будет долгой и холодной.

В последнее время в освобожденных регионах Сирии все чаще проходят различные культурные мероприятия: концерты, фестивали, ярмарки, выставки. Это в первую очередь говорит о том, что мирные жители начали постепенно возвращаться к нормальной жизни. В присутствии сирийской правительственной армии простой народ чувствует себя защищенным от любой опасности. Многочисленные победы армии Дамаска также вернули в сердца людей надежду на восстановлении Сирии в будущем.