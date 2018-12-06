Долгожданная точка: эксперт оценил решение КС РФ по вопросу границы между Ингушетией и Чечней

Конституционный суд (КС) Российской Федерации признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Конституционного суда.

Речь идет о документе, который в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

КС РФ рассмотрел запрос Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения между двумя республиками и пришел к выводу, что субъекты РФ обязаны определять свои границы, поскольку без этого невозможна их полноценная конституционно-правовая идентичность.

Сегодня же суд огласил принятое решение и подтвердил, что соглашение, подписанное главами республик и установленное парламентом Ингушетии, является фактически первым установлением данной границы. Следовательно, документ между Ингушетией и Чечней абсолютно соответствует Конституции РФ.

«Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Конституции Российской Федерации соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия», — констатировали в зале суда.

Кроме того, факт подписания соглашения главами обеих республик и дальнейшее решение парламента Ингушетии не требует дополнительного подтверждения в виде референдума. Конституционный суд признал, что достигнутое соглашение по установлению границ между Чечней и Ингушетией должно сохраняться как значимая конституционная ценность.

О том, что решение КС РФ внесло определенность в территориальный спор между Чечней и Ингушетией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Андрей Колядин.

«Территориальные вопросы крайне болезненны, особенно на Кавказе. Они проходят на грани мира и войны. Народы Ингушетии и Чечни относятся к одной этнической группе, поэтому проблема стояла довольно остро, на протяжении многих десятилетий вопрос границы всех беспокоил. Рано или поздно его нужно было решать, потому что эта тема вызывала жаркие споры», — подчеркнул эксперт.

Собеседник агентства напомнил о напряженности из-за вопросов по обозначению границ в Карачаево-Черкесской республике, Северной Осетии, поэтому решение КС, несмотря на возможное неприятие кем-то, — «долгожданная точка в непростых отношениях Ингушетии и Чечни».