Долгожданная точка: эксперт оценил решение КС РФ по вопросу границы между Ингушетией и Чечней
Конституционный суд (КС) Российской Федерации признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Конституционного суда.
Речь идет о документе, который в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.
КС РФ рассмотрел запрос Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения между двумя республиками и пришел к выводу, что субъекты РФ обязаны определять свои границы, поскольку без этого невозможна их полноценная конституционно-правовая идентичность.
Сегодня же суд огласил принятое решение и подтвердил, что соглашение, подписанное главами республик и установленное парламентом Ингушетии, является фактически первым установлением данной границы. Следовательно, документ между Ингушетией и Чечней абсолютно соответствует Конституции РФ.
«Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Конституции Российской Федерации соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия», — констатировали в зале суда.
Кроме того, факт подписания соглашения главами обеих республик и дальнейшее решение парламента Ингушетии не требует дополнительного подтверждения в виде референдума. Конституционный суд признал, что достигнутое соглашение по установлению границ между Чечней и Ингушетией должно сохраняться как значимая конституционная ценность.
О том, что решение КС РФ внесло определенность в территориальный спор между Чечней и Ингушетией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Андрей Колядин.
«Территориальные вопросы крайне болезненны, особенно на Кавказе. Они проходят на грани мира и войны. Народы Ингушетии и Чечни относятся к одной этнической группе, поэтому проблема стояла довольно остро, на протяжении многих десятилетий вопрос границы всех беспокоил. Рано или поздно его нужно было решать, потому что эта тема вызывала жаркие споры», — подчеркнул эксперт.
Собеседник агентства напомнил о напряженности из-за вопросов по обозначению границ в Карачаево-Черкесской республике, Северной Осетии, поэтому решение КС, несмотря на возможное неприятие кем-то, — «долгожданная точка в непростых отношениях Ингушетии и Чечни».
«Вопрос нужно было урегулировать при помощи квалифицированного решения волевым путем. Ведь территория находится в рамках одного государства, что не разделяет этнические группы, как в свое время в Берлине стена разделила страну. В рамках одной страны надо полагаться на совокупное решение власти, которой полномочия делегированы народом, и с этим надо соглашаться.
Иначе история границы, как рана или язва, будет продолжать беспокоить жителей обеих республик. Поэтому власти приходится действовать достаточно жестко, чтобы прекратить постоянный конфликт, тлеющий на протяжении многих лет», — заметил Колядин.