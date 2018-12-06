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Параллельные линии пересекаются: Медведев рассказал о взаимосвязи нацпроектов «Здоровье» и «Наука»

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Параллельные линии пересекаются: Медведев рассказал о взаимосвязи нацпроектов «Здоровье» и «Наука»

Москва, 6 декабря. Председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев рассказал о взаимосвязи национальных проектов «Здоровье» и «Наука».

«Тот случай, когда параллельные линии пересекаются. Конечно, никакой глухой стены между наукой и здравоохранением нет. Наука будет направлена на развитие здравоохранения, генных технологий. А программа по здравоохранению содержит научный компонент», — заявил он во время встречи с российскими журналистами, подводя итоги работы кабинета министров России.

Он также напомнил, что в России будет создано 27 научных центров, где все будет развиваться.

«Между наукой и отраслями жизни человека нет глухой стены. Если не будет прикладного аспекта в науке, то мы не сможем выйти на прорывные результаты. Все будет сделано корректно», — подчеркнул Медведев.

Автор: Андрей Крылов
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