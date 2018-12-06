Москва, 6 декабря. Материнский капитал идет на решение важнейших вопросов, правительство РФ будет искать новые направления для его применения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил глава правительства, денежные средства сейчас идут на важные вещи — жилье, обучение.

«Каждый раз возникает идея дать новое направление, куда направить материнский капитал. Нельзя сказать: «Куда хотите тратьтесь». Есть много жуликов. Поэтому сохраняем основные направления и расширяем», — сказал Медведев.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11 раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.