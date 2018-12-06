Медведев: Правительство РФ поможет губернаторам услышать о новых мерах по маткапиталу

Москва, 6 декабря. Правительство РФ расширяет льготы, предоставляемые по материнскому капиталу. В частности, рассматривается возможность предоставлять многодетным россиянам дома на отдельных земельных участках, заявил в четверг премьер-министр России Дмитррий Медведев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, слышат ли о новых мерах на местах главы регионов, Медведев подчеркнул, что власти «помогут услышать губернаторам все необходимое».

«Губернаторы слышат. Тем, кто не слышит, поможем услышать», — сказал он.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».