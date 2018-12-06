Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Медведев: Правительство РФ поможет губернаторам услышать о новых мерах по маткапиталу

30
0 Оставить комментарий

Медведев: Правительство РФ поможет губернаторам услышать о новых мерах по маткапиталу

Москва, 6 декабря. Правительство РФ расширяет льготы, предоставляемые по материнскому капиталу. В частности, рассматривается возможность предоставлять многодетным россиянам дома на отдельных земельных участках, заявил в четверг премьер-министр России Дмитррий Медведев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, слышат ли о новых мерах на местах главы регионов, Медведев подчеркнул, что власти «помогут услышать губернаторам все необходимое».

«Губернаторы слышат. Тем, кто не слышит, поможем услышать», — сказал он.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.