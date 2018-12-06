«Дорога — мать кормящая для бизнесменов»: ликвидация незаконных съездов на Колтушском шоссе. ФАН-ТВ

Дорожные службы провели рейд по ликвидации нелегальных съездов на Колтушском шоссе, на трассе «Санкт-Петербург — Колтуши».

Летом комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту проводил ремонтные работы на данном участке дороги. С тех пор здесь появилось много незаконных построек и съездов к ним.

Всего выявлено 67 съездов, семь из них было запланировано ликвидировать сегодня же. Однако, когда спецтехника дошла до съезда к мойке, доступ к нему был забаррикадирован автомобилем.

Водитель элитного Range Rover требовал от дорожников дождаться приезда собственника земельного участка, мешал проведению работ, угрожал сотруднику ГКУ «Ленавтодор».

«Примыкания, которые вы видите, совершенно незаконно построены нашими, так сказать, бизнесменами. Ну, что сказать? Вот видите: строятся дома новые, строятся районы. Дорога — она как мать кормящая для бизнесменов. И они все стараются, это естественно, строить здесь свои, значит, шавермы, вот мойка, и так далее. Но все это дело нужно делать в рамках правил и законов. Вот пожалуйста, видите, — владелец, который утверждает, что дорога «его», водопропускные сооружения, которые загажены полностью, не соответствуют на данный момент, тоже «его» канава. Вот такие у нас сейчас бизнесмены. Вдобавок, он мне сейчас говорит: «Сейчас приедут ребята с тобой разберутся». Видите? Пытается мешать работать» — Сергей Иванов, начальник технического отдела технадзора ГКУ «Ленавтодор».

Хозяин мойки получил предписание в 10-дневный срок узаконить съезд, либо демонтировать его. Так или иначе, но работа по ликвидации незаконных дорог будет продолжаться.