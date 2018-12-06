Российские власти приняли компромиссный вариант пенсионной реформы — Медведев

Москва, 6 декабря. Российские власти приняли компромиссный вариант пенсионной реформы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, правительство и депутаты Госдумы сохранили разрыв в пять лет между мужчинами и женщинами, выходящими на пенсию, сохранили большинство льгот, на которые ранее претендовали определенные категории граждан.

«Мы ввели правила, которые касаются дополнительных выплат для жителей сельских населенных пунктов, которые длительное время трудились на селе. Все это создает основу для продвижения решений», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста каждые два года. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет, а для женщин — до 60 лет.