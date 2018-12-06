Готовы «легализовать» хоть Гитлера: Милонов жестко раскритиковал Раду за планы героизировать Бандеру

Депутаты Верховной рады Украины предложили героизировать личность Степана Бандеры. Соответствующий проект закона был внесен в парламент фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

«Инициаторами проекта выступили народные депутаты от фракций «Блок Порошенко», «Народный фронт», — говорится в сообщении на сайте Рады, однако в настоящий момент текст самого документа пока не опубликован.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что страны Запада не будут протестовать против столь одиозного законопроекта. Депутат ГД напомнил, что Европе и США важно в первую очередь, чтобы киевский режим выполнял указания своих кураторов. Вместе с тем он жестко раскритиковал украинских парламентариев. По его мнению, депутаты Рады готовы героизировать хоть Адольфа Гитлера.

«Западный мир не демонстрирует какую-то неприязнь к этим фигурам. С точки зрения политической конъюнктуры они будут готовы «легализовать» хоть Адольфа Гитлера, если это будет необходимо. Европа, к сожалению, применительно к Украине смотрит на фигуру Бандеры как на забаву колониального государства. Если им это нравится — бога ради. По большому счету им ни жарко, ни холодно, если вокруг каких-то образов определенных лидеров УПА1 (организация запрещена в Российской Федерации) консолидируется часть украинского общества. Европе глубоко наплевать на Бандеру, им глубоко наплевать на [украинского националиста, руководителя УПА Романа] Шухевича. Для нее главное, чтобы те задания, которые ставились украинским элитам, выполнялись. Поэтому никаких проблем не возникнет», — говорит российский политик.

При этом собеседник агентства считает, что, если закон будет принят, против этого не станет возражать даже Польша, народ которой сильно пострадал от действий украинских националистов во время Второй мировой войны.

«Это не мешало полякам устраивать на своих территориях тренировочные лагеря в 2013–2014 годах, где готовили активистов для Евромайдана. Это не мешало польским инструкторам тренировать «активистов» «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), чтобы те могли противодействовать полиции во время проведения митингов. У себя на родине они [поляки], конечно, такого не допускают. Но если это применительно к Украине — бога ради», — резюмировал Виталий Милонов.

Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих соратников Степана Бандеры в сотрудничестве с немецкими фашистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.