Медведев: Пенсия в России будет только расти

Москва, 6 декабря. Пенсия в России будет только расти, без пенсионной реформы этого власти сделать бы не смогли. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на традиционной встрече с российскими журналистами, подводя результаты работы Кабмина за 2018 год.

«Главное — увеличить пенсионные доходы. Каждый год пенсия будет расти на 1 тыс. Мы не могли бы это обеспечить без принятых решений — только проведя сложные, но назревшие реформы», — подчеркнул Медведев.