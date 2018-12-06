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Медведев: Пенсия в России будет только расти

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Медведев: Пенсия в России будет только расти

Москва, 6 декабря. Пенсия в России будет только расти, без пенсионной реформы этого власти сделать бы не смогли. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на традиционной встрече с российскими журналистами, подводя результаты работы Кабмина за 2018 год.

«Главное — увеличить пенсионные доходы. Каждый год пенсия будет расти на 1 тыс. Мы не могли бы это обеспечить без принятых решений — только проведя сложные, но назревшие реформы», — подчеркнул Медведев.

Автор: Андрей Крылов
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