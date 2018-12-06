«Это нам по силам»: Медведев отметил значимость национальных проектов

Москва, 6 декабря. Национальные проекты охватывают все сферы жизни российского общества, все, что является актуальным для развития страны, вошло в национальные проекты, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

«Это очень амбициозные цели, о чем Владимир Владимирович Путин (президент России) сказал. В то же время я абсолютно уверен, что это нам по силу», — сказал Медведев.

Медведев напомнил, что десять лет назад появились первые национальные проекты, но их было только четыре. Он подчеркнул, что в настоящее время в России действует 12 проектов, то есть за десять лет их количество увеличилось в три раза.