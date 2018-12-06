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Медведев: В вопросе пенсий власти РФ выбрали наименьшее зло

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Медведев: В вопросе пенсий власти РФ выбрали наименьшее зло

Москва, 6 декабря. При проведении пенсионной реформы власти РФ выбрали «наименьшее зло», заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, повышение пенсионного возраста в России должно обеспечить более высокие выплаты для пенсионеров. По словам Медведева, если бы рост пенсий проводили повышением тарифов и налогов, зарплаты в России упали бы. Кроме того, такая мера могла бы привести к возвращению «зарплат в конвертах».

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

Автор: Василий Котов
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