Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил необходимость принятия пенсионной реформы.

По его словам, правительство России ожидало, что решения такого рода вызовут отрицательные эмоции, однако сложные и ответственные реформы нужны.

«Как сказал президент РФ Владимир Путин: «Это никому не нравится, и мне не нравится». Нельзя мыслить категориями «нравится – не нравится». Если будем так делать – превратимся в отсталую страну. Можно было увеличить сборы, мы понимали, что не такая простая история. И скорее всего, если мы это сделаем, упадут зарплаты, они станут в конвертах», - сказал он.

Огромная заслуга этих решений – Россия избавилась от зарплат в конвертах, подчеркнул Медведев.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11 раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.