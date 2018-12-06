У правительства есть рычаги: эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин в России

Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что произойдет в 2019 году с ценами на бензин в России и какие меры следует предпринять, чтобы избежать удорожания топлива.

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в России из-за повышения акцизов с 1 января 2019 года не будет. В то же время Счетная палата РФ выступила с прямо противоположным мнением, спрогнозировав резкий скачок цен на топливо в стране.

Неудержимость роста

— Вячеслав Александрович, стоит ли ожидать роста цен на бензин в 2019 году?

— То, какими будут цены на бензин в 2019 году, зависит от ряда факторов. Ключевым вопросом является то, какими будут мировые цены на нефть. Когда цены на энергоносители для внутреннего рынка привязаны к ценам экспортным, понятно, что именно это вызывает изменение цен. Если соглашение ОПЕК+ в Вене будет достигнуто и динамика цен на нефть будет положительной, то, безусловно, мы ожидаем и роста внешних цен на бензин, и, следовательно, роста цен на бензин на внутреннем рынке России. Кроме того, важно учитывать и сделанный властями РФ следующий шаг в нашей налоговой системе, налоговый маневр №2. С первого января у нас растут акцизы, и, соответственно, растет НДПИ за счет перекладки экспортной пошлины. Акцизы — растут, НДПИ — растет, цены на нефть — растут.

— О чем это говорит?

— Все это говорит о том, что, естественно, за вышеперечисленными факторами последует достаточно существенный рост цен на бензин на внутреннем рынке. Есть и еще один существенный фактор — это курс рубля.

— Как состояние национальной валюты может отразиться на ценах на бензин?

— От изменений валютных курсов будет зависеть многое: тут может быть корректировка как в ту, так и в иную сторону. Но, тем не менее, если изучить все эти факторы вместе, в совокупности, то, очевидно, мало что может сегодня удержать цены на заправках от роста.

Время не ждет

— Какие меры следует предпринять правительству, чтобы остановить рост цен?

— Тут есть несколько вариантов. Прежде всего, это корректировка акцизной политики и налогового маневра. Думаю, таким образом можно несколько сдержать тот рост цен на бензин, который ожидается с января. Но это решение нужно принимать уже сейчас. На самом деле, подобные меры уже были предприняты в июне этого года, когда на фоне роста цен на бензин правительством была очень быстро скорректирована акцизная политика. Тогда это было сделано.

— Теперь стоило бы ожидать повторения этих мер?

— Да. Но это решение необходимо принимать на уровне Государственной думы. Это поправки в Налоговый кодекс и целый ряд других законодательных актов. Кроме того, повторяю, у правительства есть соответствующие рычаги: и акцизы, и инструменты корректировки в виде НДПИ, и обратный акциз. Использовать можно многое, но все это — решения, которые мы должны принимать уже в декабре.

— Почему?

— Если мы их не примем в декабре, то скачок цен на наших заправках неизбежен. Это все придется делать. Нельзя сказать, что будет подарок сверху, который позволит нам уронить цены на бензин.

Сгладить стремительный рост

— Насколько перечисленные вами решения перспективны? Или это может быть лишь попыткой купировать сложившуюся ситуацию?

— Пока это, к сожалению, одномоментные решения. В последний год со стороны правительства мы видим ручное управление ситуацией. Стратегические решения были, но эти решения как раз и ведут к росту цен на заправках. Включая то, что было наложено в новую налоговую политику.

— Что именно было сделано?

— Экспортную пошлину сняли в НДПИ, и понятно, что она отразилась на внутреннем рынке. Акцизы были повышены — и это тоже отражается на внутреннем рынке. Все это были стратегические решения, но это были стратегические решения экономической политики, когда государство изымает больше денег с отрасли, кладет их в бюджет и из бюджета тратит куда-то деньги, например на помощь нуждающимся, социально незащищенным слоям населения. Есть различные механизмы их поддержки.

— Можно ли сказать, что это были ошибочные решения?

— Это была политика. Но сейчас оказалось так, что цена быстро растет, напряженность в обществе от этого большая, и поэтому правительство не рискует действовать. При этом акцизы очень часто используются во всем мире как инструмент стабилизации цен на разные товары. К слову, цены на заправках должны были расти еще во время предыдущего налогового маневра в 2014 году. Но тогда это совпало с резким падением цен на нефть и друг друга компенсировало, и в целом мы хорошо прошли тот период. Сейчас такой возможности нет, и придется принимать определенные решения.