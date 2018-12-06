У России сильная экономика быстро развивающейся страны — Медведев

Москва, 6 декабря. Россия обладает сильной экономикой быстро развивающейся страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что иностранные инвестиции — это вторичный источник финансирования. Главный толчок развития экономики дают именно внутренние инвестиции.

«В девяностые годы мы ждали иностранных инвесторов. Наша экономика была слабой, она рухнула после развала Советского Союза. Но сейчас ситуация поменялась. Сейчас у нас сильная экономика быстро развивающейся страны. Поэтому мы делаем делать упор на свои источники», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства обратил внимание на то, что во многих международных рейтингах Россия за последние годы значительно укрепила свои позиции.