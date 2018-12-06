Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

У России сильная экономика быстро развивающейся страны — Медведев

56
0 Оставить комментарий

У России сильная экономика быстро развивающейся страны — Медведев

Москва, 6 декабря. Россия обладает сильной экономикой быстро развивающейся страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что иностранные инвестиции — это вторичный источник финансирования. Главный толчок развития экономики дают именно внутренние инвестиции.

«В девяностые годы мы ждали иностранных инвесторов. Наша экономика была слабой, она рухнула после развала Советского Союза. Но сейчас ситуация поменялась. Сейчас у нас сильная экономика быстро развивающейся страны. Поэтому мы делаем делать упор на свои источники», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства обратил внимание на то, что во многих международных рейтингах Россия за последние годы значительно укрепила свои позиции.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.