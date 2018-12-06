«Будет лепить из мякиша чернильницы»: в Госдуме предложили нестандартные варианты «обмена» для главы ВМСУ

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что готов «обменяться» с украинскими моряками, арестованными за нарушение российской границы. В интервью немецкому изданию Bild глава ВМСУ выразил готовность сесть в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

По словам Игоря Воронченко, у него «разрывается сердце», когда он думает о якобы «незаконно» задержанных украинских моряках.

Господину Воронченко нужно было думать о своих моряках, когда он отправлял их совершать провокацию в Керченском проливе, а не разыгрывать сейчас из себя героя, с иронией отметил первый зампред комитет Госдумы по обороне Александр Шерин. В комментарии Федеральному агентству новостей Шерин предложил главе ВМСУ весьма нестандартные варианты «обмена».

«Они там на Украине заигрались в героев, заигрались в дешевый популизм, — считает депутат Госдумы. — Со своей стороны могу предложить командующему ВМСУ: пусть обменяет себя на Надежду Савченко. Она тоже военный человек, а сейчас ни за что сидит в украинской тюрьме. Что касается арестованных в России украинских моряков, то они подозреваются в совершении уголовного преступления и абсолютно законно находятся в местах предварительного заключения. Решение по ним примет российский суд — самый гуманный и справедливый».

Российский парламентарий напомнил, что депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко является «ветераном АТО», участником боевых действий.

«Так что с точки зрения украинской власти Савченко — фигура вполне заслуженная, хотя ни я, ни жители Донбасса, естественно, с этим согласиться не могут. Но по меркам Украины она национальный герой, она голодала, когда сидела в российской тюрьме [Савченко в России была признана виновной в соучастии в убийстве двух российских журналистов, приговорена к 20 годам колонии и помилована президентом РФ. — Прим. ФАН], и тогда трибуна Верховной рады была обтянута плакатом в ее защиту, они там все за нее сильно переживали», — напомнил Шерин.

Так что пусть Воронченко переживает за Савченко так, как за украинских моряков-нарушителей, отметил депутат Госдумы.

«За арестованных моряков глава ВМСУ уже может не переживать, надо было переживать, когда он отправлял их совершать провокацию. А посидеть вместо Надежды Савченко, на мой взгляд, для него — это очень хороший вариант. Ему не нужно будет никуда ехать, он будет у себя на родине, семья сможет его навещать, приносить ему какие-то продукты, он будет лепить из мякиша чернильницы, наливать туда молоко, писать письма…», — с иронией предложил собеседник ФАН.

Впрочем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне, он может предложить Игорю Воронченко еще один более «экстремальный» вариант обмена.

«Если главе ВМСУ так хочется поиграть в героя, и он по каким-то причинам не хочет меняться с Савченко, он может попробовать обменять себя на украинских силовиков, которые находятся в плену в ДНР или ЛНР. Посмотрим, как власти этих республик отнесутся к такому предложению», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, провокация кораблей ВМСУ в Керченском проливе имела место 25 ноября. В результате слаженных действий пограничной службы ФСБ РФ, суда-нарушители и их экипажи были задержаны. В настоящее время арестованные украинские моряки находятся в московских изоляторах временного содержания в ожидании суда. Некоторые из них уже признались, что сознательно участвовали в провокации. Арестованным грозит до шести лет лишения свободы.