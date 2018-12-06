Порошенко назвал ВСУ «щитом европейской цивилизации»

Киев, 6 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с днем ВСУ. Украинскую армию он назвал «щитом европейской цивилизации». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

6 декабря Порошенко обратился к украинским военнослужащим, поздравив с профессиональным праздником. В своем поздравлении президент смело закрыл глаза на ситуации в Донбассе, заявив, что якобы именно благодаря ВСУ «сотни украинских городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью».

«И не только украинских — вы крепко держите щит безопасности всей европейской цивилизации», — добавил глава страны.

Украинский президент считает, что его войска дают «достойный отпор российскому агрессору».

«Украинская армия доказала, что она есть и будет надежным фундаментом независимости Украины, — объявил Порошенко, — что она готова адекватно, быстро и эффективно ответить на любой вызов, отвести любую угрозу».

Однако «достойный отпор» украинская армия дает только, вероятно, придуманным угрозам. Отметим, что последние четыре года украинские власти регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако никаких доказательств своих слов так и не смогли представить. В Москве обвинения отвергают, называя их голословными. В Кремле подчеркивают, что РФ заинтересована в мире и стабильности на Украине.

Однако на юго-востоке Украины с 2014 года продолжается военный конфликт. Жители Донбасса отказались признать новое руководство, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев объявил силовую операцию против мирного населения. По данным ООН на апрель этого года, в результате операции ВСУ в регионе погибли более 2500 мирных жителей.