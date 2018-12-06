Праздник драных шароваров: Украина отмечает годовщину создания ВСУ

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает праздник — День збройных сил Украины. Почему выбрана именно эта дата? В этот день в далеком 1991 году на территории УССР под непосредственным руководством американских кураторов был принят «закон о вооруженных силах Украины». Спеша добить Советский Союз, американские хозяева гоняли своих марионеток, чтобы те оформляли один за другим законы, призванные закрепить установление однополярного мира.

Иных славных дат, достойных увековечивания в столь эпическом чествовании, увы, в героических летописях Украины не нашлось. Не объявлять же праздником, например, тотальный разгром гитлеровской 14-й дивизии Ваффен-СС «Галиция». Или уничтожение шуцманшаф-батальоном «Нахтигаль» под командованием гауптштурмфюрера СС Шухевича белорусской деревни Хатынь...

Не тянет на героическую дату и участие шайки мазеповских предателей в битве на стороне шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Приведя к Карлу всего лишь 1500 «киборгов» того времени вместо обещанного 50-тысячного войска, Мазепа тем самым подвел черту под своеобразной социологической выборкой населения Малороссии, ведь новоизбранный гетман Скоропадский привел на подмогу к царю Петру I 25-тысячное казацкое войско.

Да и в более ранние времена на Руси сражались за русское имя, а не за какую-то Окраину, бывшую тогда Диким Полем.

Вот и получилось, что кроме как примера рабского выслуживания перед заокеанскими хозяевами, никаких других памятных дат для чествования украинской армии у Киева не оказалось. Хотя, как по мне, могучие потомки шумеров могли бы перенести дату празднования «Дня ВСУ» на 23 августа — начало разгрома ВСУ в Иловайском котле... Или на 25 января — день взятия ополчением Донецкого аэропорта.

Эффект от празднования в эти даты был бы гораздо более пафосным, чем от принятия закона 6 декабря 1991 года. Все-таки, как ни крути, но и в котлах, и в аэропорту подразделения ВСУ вели какие-никакие, но боевые действия. И их поражение произошло на поле боя, а не при безвольной сдаче всего и вся по первому свистку из Вашингтона.

В каком же состоянии подошли к этому знаменательному событию вооруженные силы Украины?

Состояние это, надо признать, довольно печальное. Повальное пьянство и наркомания, признанные самим «вэрховным головнокомандувачэм» Петром Порошенко. Чудовищных размеров коррупция и воровство, которые озолотили чиновную верхушку министерства обороны и генштаба Украины, а голодных, раздетых и необученных солдат загнали в вонючие болота полигонов и наполненные вшами окопы на передовой. Неуставные отношения, подавляющее превосходство небоевых потерь над боевыми и отношение к собственным военнослужащим как к расходному пушечному мясу — вот повседневные будни «наисильнейшей армии континента».

Всего за три года после начала войны в Донбассе более 10,5 тысяч военнослужащих ВСУ и других украинских формирований погибли или были тяжело ранены в результате пьянства, неуставных разборок, взаимной ненависти между подразделениями и в самовольной отлучке/дезертирстве. Эта цифра озвучена главным военным прокурором Украины Матиосом. Учитывая, что нынешние киевские власти признают за тот же период 2333 человека безвозвратных потерь в боевых действиях, то этот результат — действительно впереди планеты всей.

Конечно, на официальных мероприятиях в который раз, важно надувая щеки, официальные «можновладцы» будут с пеной у рта возвещать о «щите Европы», «достойном партнерстве», о вступлении Украины в НАТО и возвращении Крыма. Но на деле этой ватаге спившихся оборванцев, которые по неведомому недоразумению именуют себя «армией», до НАТО — как до луны.

Впрочем, что-то подкрашенное и способное самостоятельно ездить Киев может и представить на торжественной показухе. Но не стоит пускать этот дым из выхлопных труб откровенной рухляди себе в глаза. Взглянем на ситуацию реально.

Новых образцов вооружения в ВСУ не поступает от слова «вообще». Зато подачки списанного старья с Запада сопровождаются щенячьим повизгиванием от каждой брошенной косточки с барского стола.

При этом древние броневики «Саксон» образца 1976 года, применявшиеся британской армией для подавления уличных беспорядков в Ольстере, оказались абсолютно непригодными для участия в боевых действиях, что признал сам бывший начальник британских ВС Ричард Даннат. А широко разрекламированные самим Порошенко минометы «Молот» оказались корявой копией советских 120-мм полковых минометов ПМ-43. Причем ввиду убогости как замысла, так и исполнения эти «Молоты» перемолотили в разы больше «воинов света», чем «ворогив Украины». Ну а грозные бронекатера новоявленных «хрюгс-марине», построенные на личном заводе Порошенко, на деле вместо бронеплит оказались обшиты жестью. Ничего личного, только бизнес…

Попытку эпического «прорыва» трех ржавых корыт из Черного в Азовское море, с явной надеждой на их утопление пограничными сторожевиками ФСБ России под арками Крымского моста, многие относят к числу наиболее громких акций Киева по привлечению затухающего внимания мировой общественности. Но над этим цирком можно только плакать. Часами крутить фигу под нос «ненавистным москалям», чтобы потом, забившись в трюм, просить, «чтоб не били», — это все, что нужно знать о современных ВМСУ.

Незадачка вышла и с «войной против России». Получилось прямо как у классика жанра: на военный учет встану, а воевать — шиш с маслом! Военное положение ввели, но при этом раз сто повторили, что воевать с Россией даже близко не собираются, а уж тем более — наступательно.

Глядишь на нынешние ВСУ — и словно попадаешь в королевство кривых зеркал, в котором самые дикие, чудовищные и извращенные формы выставляются напоказ, а здравые мысли и деяния — наоборот, прячутся или искажаются до неузнаваемости.

С годовщиной ВСУ, незалежные! Вы заслужили этот праздник драных шароваров!