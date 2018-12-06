Кравчук объяснил, почему НАТО «никогда и ни при каких условиях» не будет воевать в защиту Украины

Киев, 6 декабря. НАТО никогда и ни при каких условиях не начнет реальных военных действий в защиту Украины, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук.

Кравчук объяснил, что альянс не начнет военных действий в защиту Украины, так как Киев не входит в НАТО. Он напомнил, что, согласно Уставу военного блока, альянс защищает только членов Североатлантического альянса. Хотя, как заявляет украинское руководство, НАТО помогает стране и «даже иногда» продает оружие.

«Никогда, ни при каких условиях НАТО не начнет реальных военных действий в защиту Украины. Никогда… Реального участия в военных действиях никто принимать не будет. Защищать Украину мы должны сами», — заявил Кравчук на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Он отметил, что украинцам не стоит думать, «будто за нас кто-то что-то сделает».

«Поэтому присутствие кораблей в Черном море — это, собственно говоря, такой сигнал для России, чтобы она вела себя в рамках цивилизованных норм даже в военный период», — заявил бывший украинский лидер.

Напомним, три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России 25 ноября и совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования Москвы остановиться. В итоге российская сторона была вынуждена задержать корабли-нарушители. Было возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы. На фоне событий в Керченском проливе Украина ввела в нескольких регионах страны военное положение до 26 декабря.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после смены на Украине руководства в 2014 году. Киев объявил о «европейской интеграции» как о приоритетном направлении внешней политики. Украинская сторона стала обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние дела Украины, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. На юго-востоке Украины после государственного переворота Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Россия заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.