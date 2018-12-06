Показали, кто есть кто: в Совфеде прокомментировали нарушение закона об иноагентах каналом «Настоящее время»

Федеральное агентство новостей получило ответ Роскомнадзора на обращение, связанное с нарушением телеканалом «Настоящее время» российского законодательства об иностранных агентах. Этот ответ прокомментировали в Совете Федерации РФ.

«Настоящее время» по-настоящему нарушает закон РФ

ФАН обратило внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на то, что телеканал «Настоящее время», год назад признанный Минюстом России средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, нарушает федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 24 этого закона, материалы, распространяемые в СМИ и Интернете организациями, выполняющими функции иностранного агента, должны сопровождаться указанием на то, что это информационный продукт иностранного агента. Однако таких пометок нет ни в эфире телеканала «Настоящее время», ни в его YouTube-канале.

В Роскомнадзоре согласились, что «Настоящее время» нарушает российское законодательство, но заявили, что «контроль за порядком применения в отношении иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, положений федерального закона № 7-ФЗ не входит в полномочия Роскомнадзора».

«Привлечь к административной ответственности не представляется возможным»

В ведомстве отметили, что «издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

«Ввиду того, что в настоящее время в КоАП РФ правовые статусы некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, и иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, не отождествлены, привлечение иностранного СМИ «Телеканал «Настоящее Время», выполняющего функции иностранного агента, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, не представляется возможным», — признались в Роскомнадзоре.

«Пробелов в законодательстве много»

Прокомментировать этот законодательный пробел ФАН попросило Андрея Климова, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, который возглавляет Временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«К сожалению, пробелов в нашем законодательстве много, и не только в этой сфере. У нас, например, непонятно, как привлекать к ответственности физическое лицо, действующее в интересах организации, признанной нежелательной. Граждане, не являющиеся юрлицами, но по факту выполняющие функции иностранных агентов, остаются безнаказанными. В этом плане у нас очень либеральный закон. Либеральнее, чем в США. Там, если возникают подозрения, что человек действует в пользу иностранного государства, не церемонятся. В отношении такого человека, независимо от его гражданства, начинается уголовное преследование. Его могут как минимум на пять лет посадить. Наша Мария Бутина до сих пор находится в одиночной камере в американской тюрьме на этом основании», — заметил сенатор.

Что касается ответа Роскомнадзора на запрос ФАН, то Андрей Климов объяснил: это ведомство действительно не осуществляет такого рода надзорные функции. Это находится в компетенции прокуратуры РФ.

Не СМИ, а иностранный орган государственной пропаганды

«Мы признали ряд иностранных органов государственной пропаганды, которые средства массовой информации почему-то до сих пор называют иностранными агентами, чтобы россияне знали, что они смотрят, слушают или читают. Мы не собираемся слепо копировать грубые действия американцев в отношении тех, кого они считают иностранными агентами. Потому что у нас есть Конституция и мы соблюдаем права человека. Но меры воздействия на такого рода организации и физических лиц должны совершенствоваться с учетом новых вызовов», — сказал сенатор Климов.

По словам парламентария, универсальной юридической формулы, которая позволила бы бороться с иностранными агентами влияния, нет и быть не может. Здесь нужен индивидуальный подход и адресная работа.

Россиянам показали, кто есть кто

«Люди, которые думают очень линейно, они не представляют, какая работа ведется в отношении нас из-за рубежа. Там рассчитывают на разную реакцию РФ, создают провокации, чтобы вывести нас из себя и заставить закручивать гайки и махать дубинкой, а потом обвинять нас в разных ужасах. Мы это понимаем. Кроме того, есть правило, которое советские руководители не понимали: запретный плод сладок. Глушилки на «Голос Америки» не мешали его слушать, а наоборот — подстегнули совершенствовать работу радиолюбителей. Поэтому, повторюсь, линейных решений здесь нет. Главное мы сделали — показали, кто есть кто. И здравомыслящие люди сделали выводы. Рейтинги у СМИ-иноагентов в России очень низкие», — сказал Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что на этом законодательная работа по борьбе с иностранным вмешательством в дела России, в том числе через СМИ и соцсети, продолжается. Но в некоторых случаях приходится выходить на серьезный разговор с главными редакторами таких изданий, и они оказываются гораздо эффективнее административного преследования, заметил собеседник ФАН.

Напомним, телеканал и медиасеть «Настоящее время» выросли из короткой одноименной программы «Радио Свободы» и «Голоса Америки», основанной осенью 2014 года как инструмент влияния на всю русскоязычную аудиторию СНГ в контексте украинско-российского противостояния. В феврале 2017 года был запущен в формате телеканала с вещанием на кабельной, спутниковой и мобильной платформах.

Подчиняется и финансируется с помощью грантов Конгресса США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG). Транслирует такую же антироссийскую и проамериканскую точку зрения в подборе материалов и подаче информации, как и «Радио Свобода» и «Голос Америки», чьими подразделениями является телеканал «Настоящее время».

Отметим также, что в ближайшее время ФАН направит обращения о нарушении «Настоящим временем» российского законодательства в прокуратуру и правоохранительные органы, а также председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и в администрацию президента с просьбой либо расширить полномочия Роскомнадзора, либо организовать проверку нарушений теми органами, которые отвечают за иноагентов.