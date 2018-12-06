Вставляют палки в колеса: Медведев отреагировал на действия США по санкциям

Москва, 6 декабря. Соединенные Штаты Америки оказывают воздействие на российскую экономику, ставят «палки в колеса». Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас ряд стран вставляет палки в колеса — это в первую очередь США и некоторые европейские страны, но многие государства ведут себя по-другому», — отметил Медведев.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11 раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, к разговору привлекаются новые телеканалы.