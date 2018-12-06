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Медведев: В экономике Россия всегда должна рассчитывать на себя

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Медведев: В экономике Россия всегда должна рассчитывать на себя

Москва, 6 декабря. Россия всегда должна рассчитывать на себя в экономической сфере, заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Рассчитывать всегда нужно на себя, на силу наших экономических процессов», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что РФ удалось добиться значительных успехов в сельском хозяйстве. Если раньше эту сферу называли «черной дырой», то сегодня, по словам Медведева, сельское хозяйство кормит всю страну, кроме того, РФ поставляет зерно на мировой рынок.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

Автор: Василий Котов
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