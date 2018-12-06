Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Студенты-медики не должны учиться с iPad в руках — Медведев

39
0 Оставить комментарий

Студенты-медики не должны учиться с iPad в руках — Медведев

Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основные задачи для улучшения медицинского образования в стране.

Как отметил глава правительства, профессия врача в стране популярна. В некоторых вузах конкурс достигает 30 человек на место.

«Во многих университетах — сильное обучение, особенно там, где есть клиническая база. Студенты-медики не должны учиться с iPad в руках, с блокнотом в руках, они должны идти в операционную», — подчеркнул Медведев.

По его словам, основными задачами для улучшения медицинского образования в стране являются подготовка и переподготовка специалистов, а также улучшение условий труда, повышение заработных плат.

Напомним, в четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.