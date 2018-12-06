Студенты-медики не должны учиться с iPad в руках — Медведев

Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основные задачи для улучшения медицинского образования в стране.

Как отметил глава правительства, профессия врача в стране популярна. В некоторых вузах конкурс достигает 30 человек на место.

«Во многих университетах — сильное обучение, особенно там, где есть клиническая база. Студенты-медики не должны учиться с iPad в руках, с блокнотом в руках, они должны идти в операционную», — подчеркнул Медведев.

По его словам, основными задачами для улучшения медицинского образования в стране являются подготовка и переподготовка специалистов, а также улучшение условий труда, повышение заработных плат.

Напомним, в четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.