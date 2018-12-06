Решил спокойно отсидеться в РФ: в Крыму ответили предложившему обменять себя на моряков адмиралу ВМСУ

Симферополь, 6 декабря. Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко, заявивший, что готов оказаться в российской тюрьме, если Москва отпустит принимавших участие в провокации в Керченском проливе украинских моряков, хочет просто спокойно отсидеться в России. Такое мнение выразил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Воронченко назвал задержание экипажей украинских военных кораблей незаконным и заявил о своем желании добровольно отправиться в российскую тюрьму, если Россия освободит арестованных на два месяца 24 моряков.

Иоффе, комментируя заявление командующего ВМСУ, указал на то, что слова предложившего обменять себя на моряков Воронченко — не более чем «показуха», поскольку сам украинский адмирал прекрасно осознает, что его «роль его в этой всей истории сводится к абсолютному нулю».

«Потому что если в такой период, когда в стране объявлено военное положение, когда, по их словам, ожидается серьезная агрессия, командующий спокойно может пойти вместо рядовых моряков в тюрьму, это значит, что его самооценка находится ниже плинтуса», — передает его ответ РИА Новости.

Командующий ВМСУ, по его мнению, понимает, что дела на Украине для нынешних властей «кончатся плохо», поэтому и выбрал для себя наилучший выход из ситуации.

«Воронченко, видимо, предчувствуя предстоящую заваруху внутри страны, решил спокойно посидеть в российской тюрьме, отсидеться там, посмотреть, чем это все кончится, а потом выставить себя героем», — констатировал Иоффе.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней, расценив законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ, пишет Infox.ru. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года. Поскольку рейтинг президента Украины Петра Порошенко, по оценкам экспертов, крайне низок, а шансы на переизбрание малы.