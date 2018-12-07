Министр финансов Сирии рассказал ФАН о восстановлении экономики республики

Дамаск, 7 декабря. Министр финансов Сирии рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о соглашении с российской стороной по поддержке банковского сектора.

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«Существует экономическое эмбарго против Сирии, и есть санкции против некоторых банков во многих странах, в том числе в России. Чтобы преодолеть это, нам надо сотрудничать. Мы общаемся с нашими российскими партнерами. Сотрудничество между нами идет по всем сферам, в том числе и в экономическом плане», — заявил собеседник ФАН.

В ходе интервью сирийский политик отметил, что Москва и Дамаск провели множество продуктивных переговоров на самом высоком уровне. Все они имели позитивный результат, который наилучшим образом сказался на сирийской экономике.

Министр финансов также указал на наличие существенных факторов, которые способствовали стойкости Сирии в годы военных действий. Это способствовало росту и укреплению ВВП страны после освобождения ряда провинций от незаконных вооруженных группировок. Так, например, все сирийские государственные и частные банки продолжали работать в кризисные годы без перерыва.

«Мы всегда находим способы и механизмы решения всех вопросов в рамках сотрудничества. Сирийский банковский сектор не пострадал. Наоборот, количество вкладов увеличилось. Сейчас в сирийских банках находится более 1800 млрд сирийских лир (фунтов)», — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день есть смысл говорить о полном восстановлении сирийской экономики. В будущем правительство намерено улучшать работу банков, чтобы они и дальше продолжали эффективно выполнять свои задачи. Власти Дамаска готовы сотрудничать со всеми бизнесменами, которые будут использовать свои проекты на благо развития сирийской республики.