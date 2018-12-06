Сирия новости 6 декабря 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло пять мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе САА нейтрализовала двух террористов

Сирия, 6 декабря. Под ударами ВВС международной коалиции погибло пять мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе САА ликвидировала двух членов «Национального фронта освобождения», «Тахрир аш-Шам» готовится атаковать САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, ликвидировали двух боевиков «Национального фронта освобождения» в Идлибе.

«Исламское государство»1: потеряло 34 боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо, готовится атаковать расположения САА в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: потерял двух боевиков в Идлибе.

Курды: ведут бои с протурецкими группировками в Алеппо, несут потери в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло пять мирных жителей.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются перестрелки между подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Столкновения отмечаются в окрестностях поселений Аль-Баб, Абла и Калджибрин.

К югу от административного центра региона зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам», передает военный Twitter-канал (@Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что за последние 48 часов обе стороны конфликта потеряли 51 боевика, из них 34 члена ИГИЛ1, в том числе три смертника, и 17 курдских ополченцев.

ВВС международной коалиции снова нанесли удар по жилому району Хаджина, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianconst). В результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло пять мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов в южной части провинции Идлиб. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@aboalhodaalhoms), что столкновения между правительственными войсками САР и джихадистами зафиксированы в окрестностях Хан Шейхуна.

Также перестрелки отмечаются на востоке региона. По сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), бойцы армии САР ликвидировали двух членов «Национального фронта освобождения» в районе поселения Таль Султан.

Провинция Хама

В районе города Лахайя зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Боевики заявляют об убийстве нескольких военнослужащих сирийской армии. Официальные источники не подтверждают данную информацию.

Al-Masdar News сообщает, что террористы подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» готовится к новым провокационным обстрелам позиций САА на севере провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)