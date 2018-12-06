В Госдуме ответили на обвинения США в испытании ракеты «Искандер-М»

Москва, 6 декабря. Россия не проводила никаких испытаний ракеты «Искандер-М», заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, отвечая на обвинения Вашингтона.

«Абсолютно ответственно вам заявляю — никаких испытаний, никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали», — заявил Шаманов во время своего выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава Белого дома утверждает, что Россия якобы нарушает соглашения. В минувший вторник государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео потребовал от российской стороны в течение 60 дней вернуться к выполнению договора. Среди перечисленных Помпео пунктов — ликвидация Москвой значительной части своего арсенала крылатых ракет, включая «Калибры». В противном случае, Соединенные Штаты в одностороннем порядке выйдут из ДРСМД, заявил Помпео.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Президент России Владимир Путин указал американской стороне на отсутствие доказательств нарушений Москвой ДРСМД, сообщила «Газета.ру». Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что у Москвы есть серьезные вопросы к американской стороне по поводы выполнения договора самими американцами. Как передает Infox.ru, по мнению представителя дипакадемии МИД России Ивана Сурмы, выход США из договора начался с утверждением американского оборонного бюджета на следующий год.