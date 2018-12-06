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Пришедшего с ножом в московскую школу подростка изолировали — Собянин

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Пришедшего с ножом в московскую школу подростка изолировали — Собянин

Москва, 6 декабря. Пришедшего с ножом в московскую школу подростка изолировали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

16-летний Даня Г. пришел в жулебинскую школу №1359 с ножом. Молодой человек сначала угрожал учителям, а потом заявил, что сведет счеты с жизнью. После этого школьник закрылся в одном из кабинетов.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Специалисты из психиатрической бригады уговаривают школьника открыть дверь и впустить их.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подросток был изолирован. Он подтвердил, что на данный момент с молодым человеком работают психологи.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Автор: Катерина Иванова
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