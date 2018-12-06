Депутат Госдумы предложил поднять затонувшую 100 лет назад в Босфоре подлодку

Москва, 6 декабря. Затонувшую в 1917 году в Босфоре российскую подводную лодку «Морж» в знак памяти погибшим морякам необходимо поднять со дна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Соответствующий запрос Сухарев готовится направить в МИД России. Дипломатам он предлагает рассмотреть возможность поднятия подлодки в Босфоре совместно с турецкой стороной.

«В прошлом году исполнилось ровно сто лет с дня гибели легендарной подводной лодки «Морж», которая наводила ужас на врагов в водах Черного моря и нашла свой конец в Босфоре», - отметил политик в беседе с RT.

Он уточнил, что после трагедии удалось найти тела только троих из 42 членов экипажа. Сухарев отметил, что в конце ноября российская делегация Межпарламентской Ассамблеи Православия посетила мемориал погибшим морякам в Стамбуле, где в память о воинах был отслужен молебен.