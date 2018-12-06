Военный политолог назвал проход эсминца США вблизи базы РФ «продолжением провокации»

Москва, 6 декабря. Командование США направило эсминец USS McCampbell к берегам Приморского края России. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин назвал проход американского эскадренного миноносца провокацией.

Американский эсминец USS McCampbell 5 декабря прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море у южного побережья Приморского края России. Как объяснили в командовании Тихоокеанского флота США, Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы «бросить вызов морским претензиям России».

Военный политолог прокомментировал заявление командования американского флота.

«Проход американского эсминца — это, скорее всего, некое продолжение провокации, которая должна поддерживать в информационном пространстве идею, чтобы отпустили украинских моряков и отдали корабли ВМС Украины», — цитирует его RT.

Стоит отметить, что россиян демонстративный проход эсминца около российской базы не впечатлил. Пользователи в соцсетях отметили, что McCampbell не осмелился войти в территориальные воды России, поэтому российские моряки просто не заметили якобы брошенный «вызов».

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива, после чего были задержаны, а 24 моряка арестованы на два месяца. На Украине расценили законные действия российских пограничников как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и ввели военное положение.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе организованной Киевом провокацией в преддверии выборов на Украине, пишет Infox.ru.