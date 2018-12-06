Этюд с отпечатками пальцев Рембрандта ушел с молотка за рекордную сумму

Лондон, 6 декабря. Картина голландского художника Рембрандта ван Рейна «Этюд головы юноши» ушла с молотка на лондонских торгах Sotheby's, холст стал самым дорогим лотом аукциона.

Имя покупателя, который заплатил за шедевр 12,1 млн долларов, не разглашается.

Отмечается, что на первичном слое краски эксперты нашли два отпечатка пальцев. По предварительным данным специалистов, они могут принадлежать автору картины, сообщает «Свободная пресса».

Набросок написан маслом на дубовой доске, реставраторы датируют полотно 1655 годом. Этюд является одним из семи полотен голландского живописца, изобразившего Иисуса в образе юноши.