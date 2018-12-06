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Киселев хочет провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму

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Киселев хочет провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму

Москва, 6 декабря. Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о планах организовать в Крыму трехдневный рэп-фестиваль.

По его словам, мероприятие будет проходить в Коктебеле на нудистском пляже после международного фестиваля Koktebel Jazz. Планируется, что фестиваль проведут с 28 по 30 августа.

В эфире радиостанции «Говорит Москва», Киселев пояснил, что сегодня в России нет больших рэп-фестивалей, которые бы длились несколько дней. Журналист заявил, что в настоящее время в РФ имеют место только «фестивали-самозванцы», которые больше похожи на однодневные концерты.

Киселев подчеркнул, что фестиваль будет демократичным, а его организаторы бережно отнесутся как к рэпу, так и к мату.

«Рэп невозможно запретить, также как невозможно запретить мат. Запретить в нашей жизни. Можно сделать вид, что этого нет, но это не значит, что этого нет», — сказал он.

Журналист уточнил, что идея организовать фестиваль пришла к нему после выступления в поддержку задержанных рэперов Элджея и Хаски. В эфире телеканала «Россия 1» Киселев зачитал поэму Владимира Маяковского «Хорошо», видео быстро набрало популярность в Сети.

Автор: Василий Котов
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