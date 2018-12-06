Террористы готовили нападение на патрули безопасности в Тунисе: ликвидирован склад с оружием

Тунис, 6 декабря. В Тунисе обнаружен и ликвидирован склад террористов с оружием и взрывчатыми веществами, сообщили источники в органах безопасности страны.

Антитеррористическая операция силовыми структурами страны была осуществлена накануне, 5 декабря. В ходе мероприятия сотрудники контртеррористического ведомства обнаружили склад, в котором боевики хранили оружие и взрывчатые вещества. Отмечается, что помещение находилось в одном из зданий в Лесуде, расположенном в провинции Сиди-Бузид.

По некоторым данным, боевики готовили атаки на патрули, обеспечивающие безопасность в стране. Антитеррористическая операция будет продолжена, передают местные СМИ.

Ранее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) взяла на себя ответственность за атаку на патруль полиции в городе Кассерин в Тунисе.

1 Организация запрещена на территории РФ.