Журнал The New Times обжаловал решение о штрафе в 22 млн рублей

Москва, 6 декабря. Защита журнала The New Times обжаловала в кассационном порядке наложение административного штрафа в размере более 22 миллионов рублей на издание за несвоевременное предоставление сведений о получении средств от иностранных агентов.

По словам адвоката издания Вадима Прохорова, жалоба в Мосгорсуд на решение о штрафе была подана еще 29 ноября. В заявлении защита The New Times просит отменить решение о «суровом штрафе» в связи с малозначительностью нарушений.

«Решение о наложении штрафа мы обжаловали в Мосгорсуд в кассационном порядке», — передает ТАСС слова адвоката.

В конце октября мировой судебный участок №367 признал The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац виновными в несвоевременном предоставлении Роскомнадзору информации о получении денег от иностранных агентов. Альбац суд оштрафовал на 30 тысяч рублей, а The New Times — на 22 миллионов 250 тысяч рублей. В конце ноября Тверской суд признал решения законными, и они вступили в силу.