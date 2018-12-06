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Взрыв прогремел возле военной базы в иранском порту Чабахар, есть жертвы

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Взрыв прогремел возле военной базы в иранском порту Чабахар, есть жертвы

Тегеран, 6 декабря. Взрыв и стрельба произошли возле военной базы в порту Чабахар на юго-востоке Ирана. Об этом заявил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.

По его словам, бомба была установлена внутри автомобиля. Телеканал Al-Mayadin уточняет, что в районе взрыва также была слышна стрельба. Местные СМИ сообщают, что в результате ЧП погибли три человека, уточняет РИА Новости.

Все обстоятельства и подробности происшествия в данный момент уточняются.

Автор: Ярослава Замысловатова
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