Хакеры массово атаковали российские банки

Москва, 6 декабря. Российские банки подверглись массовой хакерской атаке. Об этом сообщили в четверг в компании Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности.

Как уточняется в сообщении, на почту российских кредитно-денежных организаций стали приходить письма с фейковых почтовых адресов госучреждений РФ. При этом под видом официальных писем хакеры распространяли вирус – троян RTM. С помощью него злоумышленники намеревались украсть деньги из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем.

Всего, как сообщили Group-IB, было отправлено 11 тысяч таких писем. По оценке специалистов, одна успешная кража должна приносить хакерам порядка 1,1 миллиона рублей. Рассылки начались 11 сентября и продолжаются до сих пор. Специалисты отметили, что рассылки осуществлялись волнами.

В Group-IB уточнили, что потенциальными жертвами RTM являются банки, которые не установили средства защиты от целевых атак хакерских групп.