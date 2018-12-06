Сирия: РФ за сутки не зафиксировала нарушений прекращения огня

Дамаск, 6 декабря. Российские военные за прошедшие сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие наблюдатели сообщили о 10 случаях стрельбы. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 6, Алеппо — 1, Хама — 3», — следует из документа.

В ведомстве добавили, что в течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная миссия в провинции Латакия. В общей сложности мирным жителям было выдано 500 продовольственных наборов.

Накануне российская сторона сообщила об одном нарушении в провинции Латакия.