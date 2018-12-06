«Будет как с Украиной»: в Совфеде пригрозили ответом Шойгу на провокации ВМС США

Американский эсминец USS McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России, демонстративно приблизившись к Владивостоку и к российской военной базе. В Совфеде поведение военно-морских сил назвали провокацией и пригрозили жестким ответом в случае малейшего нарушения российских границ.

CNN привело заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, которая подтвердила намеренный и провокационный характер действий американского эсминца. Макмарр подчеркнула, что корабль ВМС США проплыл в непосредственной близости от российской территории, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России, а также отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».

«Эта операция демонстрирует, что США будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — подчеркнула Макмарр.

Она также отметила, что подобным образом США намерены действовать и в других точках мира.

Комментируя провокационное поведение американских военных, член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что подобные действия остаются безнаказанными только, как говорится, до поры до времени.

Российскому военному ведомству, возглавляемому генералом армии, Героем России Сергеем Шойгу, всегда есть чем ответить на подобные провокации, подчеркнул парламентарий. Так что, если США заиграются, их ждет столь же суровое наказание, как и Украину, которая дорого поплатилась за провокацию в российских территориальных водах, напомнил Клинцевич.

«Эта «крутизна», которую американцы якобы демонстрируют, просто показывает, что их еще никто по-серьезному не пугал, — отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но эта их «крутизна» будет продолжаться ровно до тех пор, пока они не нарушат международное право и границы Российской Федерации».

По словам Клинцевича, США столь беспардонным демонстративным поведением у российских берегов посылают сигнал одобрения Киеву, который уже поплатился за нарушение морских границ РФ.

«Сегодня американцы позволяют себе подобные дерзости, выполняя указание продемонстрировать поддержку Украине, — продолжил член комитета Совфеда по обороне. — При этом формально США вроде бы действуют в международном правовом поле. Но на самом деле это очередная провокация, которыми они и так постоянно занимаются. При этом американцы отлично понимают, что, как только они нарушат российские границы, с ними возиться, как с украинцами, никто не будет. Любые недружественные действия в наших территориальных водах будут немедленно пресечены, а нарушители арестованы. Так что повторю: будет как с Украиной. А если они, в отличие от украинцев, не подчинятся, то будут уничтожены».

При этом, подчеркнул парламентарий, Россия никому не грозит и всегда действует только в полном соответствии с духом и буквой законов — как международных, так и российских.

«Мы всегда действуем только исходя из требований закона, мы никому не угрожаем, мы также не намерены требовать от США каких-либо комментариев или извинений в связи с этой провокацией. Мы и дальше будем себя вести, опираясь исключительно на международное право и российское законодательство. Никаких ухищрений с нашей стороны не будет, но любые незаконные действия наши вооруженные силы готовы пресечь в любой момент», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Залив Петра Великого, в который вошел американский эсминец, является крупнейшим заливом в Японском море, омывающим остров Русский и Владивосток, где базируется Тихоокеанский флот ВМФ Российской Федерации.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класса «Арли Берк», он оснащен системой запуска крылатых ракет «Томагавк», а также ракетной установкой Mk41 и торпедными аппаратами.

Украина была наказана за провокацию в Черном море у Керченского пролива. 25 ноября в российские территориальные воды попытались вторгнуться три катера военно-морских сил Украины: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Суда-нарушители были обстреляны и остановлены пограничными катерами ФСБ РФ. И катера ВМСУ, и члены их экипажей были арестованы. В настоящее время арестованные корабли отогнаны в Крым, украинские моряки находятся в следственных изоляторах Москвы. За нарушение российских границ им грозит до шести лет лишения свободы. Трое из арестованных уже признались, что намеренно участвовали в провокации.