Пуск египетского спутника на «Союзе» намечен на февраль 2019 года

Москва, 6 декабря. Запуск египетского спутника EgyptSat-A, который изготавливается РКК «Энергия», на ракете-носителе «Союз-2.1б» намечен, по предварительным данным, на вечер 7 февраля следующего года.

Как стало известно, пуск EgyptSat-A с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фргегат-М» намечен на 19.47 по московскому времени.

По информации РИА Новости, которое ссылается на источник в ракетно-космической отрасли, египетский спутник планируют доставить на космодром 20 января 2019 года.

Специалисты НПО имени С.А. Лавочкина приступили на космодроме «Байконур» к работам с разгонным блоком «Фрегат-М», который будет задействован для выведения EgyptSat-A на целевую орбиту. Отмечается, что на время «новогодних каникул» разгонный блок переведут в режим хранения, работы по программе будут приостановлены. В начале года работы будут возобновлены.