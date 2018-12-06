Стало известно, сколько россияне потратят на Новый год

Москва, 6 декабря. Россияне собираются потратить на Новый год в среднем по 16 900 рублей. Об этом свидетельствуют данные компании Deloitte. В основном на эти деньги они планируют накрыть стол и купить подарки близким, друзьям и себе.

Аналитики отметили, что в 2018 году сумма, которую россияне готовы потратить на праздники, чуть сократилась: год назад среднестатистический житель РФ был готов отдать 17 600 рублей. В то же время фактически год назад россияне уложились в 16 000 рублей. Как пишет газета «Ведомости», новогодние траты в России держатся на уровне 16-17 тысяч рублей уже шестой год подряд.

При этом традиционно 47% средств жители РФ планируют потратить на еду и напитки, 42% — на подарки, оставшуюся сумму — на развлечения. По информации Deloitte, больше всего в качестве подарка на Новый год россияне хотят получить деньги, путешествия, смартфоны и парфюм, однако чаще всего вместо этого им дарят конфеты и косметику. На 2019 год 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать себе подарки самостоятельно.

Ранее стало известно, что с 6 декабря отправить письмо Деду Морозу и попросить волшебника исполнить желание россияне смогут с помощью Роспотребнадзора.