Ученые рассказали, какая музыка наиболее эффективно снимает стресс

Токио, 6 декабря. Ученые из Университета Джунтендо в Японии провели эксперимент и выяснили, какая музыка эффективнее всего помогает людям снимать стресс.

Ученые отметили, что современный человек вынужден жить в постоянном напряжении как в личной жизни, так и в профессиональной. Такая нагрузка вызывает стресс, который в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем.

Эксперты предположили, что одним из наиболее доступных способов «исцеления души» человека является музыка. Чтобы подтвердить свои догадки они решили провести исследование.

Участие в эксперименте приняли 12 женщин в возрасте от 20 лет до 40 лет. Им предложили послушать три музыкальных произведения — классическую музыку («Канон Пачелбеля» Оркестера де Шамре Жан-Франсуа Пайяр), исцеляющую музыку («Харуканару Каге» Юми Нанацутани) и японскую поп-музыку («Exile Pride — Konna Sekai wo Ai suru tame» от Exile), передает Platet today.

В результате выяснилось, что максимально расслабляющий эффект оказывает классическая музыка. Она влияет на изменение сердечного ритма, объема кровотока, температуры поверхности тела. Исцеляющая музыка оказывает воздействие на сердце и температуру человека. Наименее расслабляющей оказалась поп-музыка, однако и она положительно сказывается на состоянии нервов слушателя.