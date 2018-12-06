Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Вооруженный подросток закрылся в кабинете московской школы

225
0 Оставить комментарий

Вооруженный подросток закрылся в кабинете московской школы

Москва, 6 декабря. В московском районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас заявляет, что сведет счеты с жизнью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в школе №1359. Вооруженный двумя ножами шестнадцатилетний юноша закрылся в одном из кабинетов.

На месте находится полиция, скорая. Специалисты из психиатрической бригады уговаривают школьника открыть дверь и впустить их.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.