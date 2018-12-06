Вооруженный подросток закрылся в кабинете московской школы

Москва, 6 декабря. В московском районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас заявляет, что сведет счеты с жизнью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в школе №1359. Вооруженный двумя ножами шестнадцатилетний юноша закрылся в одном из кабинетов.

На месте находится полиция, скорая. Специалисты из психиатрической бригады уговаривают школьника открыть дверь и впустить их.